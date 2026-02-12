Menu Rechercher
Les félicitations de Gianni Infantino à Nasser Al-Khelaïfi

Gianni Infantino et Nasser Al-Khelaïfi

Le 50e congrès de l’UEFA organisé à Bruxelles a démarré fort hier avec l’annonce de la fin du projet de Super League. Dernier résistant après le départ du FC Barcelone en fin de semaine dernière, le Real Madrid a fini par baisser pavillon, à son tour. Nasser Al-Khelaïfi, président de l’EFC (le syndicat des clubs européens), est parvenu à convaincre Florentino Pérez de renoncer à son projet lancé en avril 2021. Le président du PSG a même reçu les félicitations de la FIFA pour cet accord.

«Bravo au président Ceferin et à Nasser qui méritent d’être applaudis car c’est le foot qui gagne lorsque nous parvenons à nous unir», a lâché Gianni Infantino ce jeudi matin à l’occasion du congrès de l’UEFA. «Cher Nasser, votre leadership a joué un rôle déterminant pour ramener tout le monde dans la famille. Merci car j’étais fatigué (de ce dossier)», venait de déclarer pour sa part Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA.

