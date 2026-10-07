PSG : la durée d’indisponibilité de Senny Mayulu est connue

Le PSG a vu deux de ses jeunes milieux revenir touchés de cette trêve internationale, mais avec des situations bien différentes. Blessé à la cuisse lors de la victoire de l’équipe de France Espoirs lors des éliminatoires à l’Euro (0-2) contre l’Estonie (2-0), Senny Mayulu sera absent environ un mois. Le joueur parisien avait été contraint de céder sa place à Noé Lebreton dès la 41e minute avant de quitter le rassemblement des Bleuets. Son forfait est d’ores et déjà acté pour la réception du Mans samedi (20h45). Une absence plus longue qui va momentanément priver le PSG du milieu de 20 ans dans un secteur déjà très concurrentiel.

La suite après cette publicité

La situation est en revanche plus rassurante pour Warren Zaïre-Emery. Touché à un adducteur, le milieu de 20 ans avait dû déclarer forfait pour le premier rassemblement de l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane, après concertation entre les staffs médicaux du PSG et des Bleus. Ses douleurs n’inspirent toutefois pas d’inquiétude particulière au club parisien et il devrait être de retour pour la rencontre face au Mans, même si sa participation reste encore à confirmer. Une décision définitive sera prise dans les prochaines heures, comme pour Ferran Torres et Achraf Hakimi, eux aussi revenus de sélection avec une gestion physique particulière rapporte L’Équipe.