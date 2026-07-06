Ligue 1 : le programme TV des deux premières journées

Dans un mois et demi, notre chère Ligue 1 reprendra ses droits. Pour cette saison, il convient de rappeler que les neuf matches de chaque journée seront tous retransmis sur Ligue 1+ et que le multiplex a retrouvé sa case originelle le samedi soir. La LFP vient d’ailleurs de dévoiler la programmation TV des deux premières journées. Pour lancer cette saison 2026/2027, on aura droit à un OM-Strasbourg en ouverture, le vendredi 21 août à 20h45.

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La première journée se clôturera le dimanche 23 août avec un autre choc : PSG-Rennes. Les champions de France en titre enchaîneront avec une deuxième affiche pour lancer la deuxième journée de Ligue 1, à savoir un déplacement à Lille le vendredi 28 août. Enfin, le choc entre sudistes Monaco-OM refermera cette J2.

1ère journée

Vendredi 21 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace

Samedi 22 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

RC Lens – AJ Auxerre

Samedi 22 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Toulouse FC – Olympique Lyonnais

OGC Nice – FC Lorient

ESTAC Troyes – Paris FC

Le Mans FC – Stade Brestois 29

Dimanche 23 août 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Angers SCO – LOSC

Dimanche 23 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Havre AC – AS Monaco

Dimanche 23 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC

2e journée

Vendredi 28 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

LOSC – Paris Saint-Germain

Samedi 29 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – RC Lens

Samedi 29 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Havre AC

FC Lorient – ESTAC Troyes

Stade Brestois 29 – Toulouse FC

AJ Auxerre – Angers SCO

Dimanche 30 août 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Paris FC – OGC Nice

Dimanche 30 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – Le Mans FC

Dimanche 30 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

AS Monaco – Olympique de Marseille