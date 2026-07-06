Ligue 1 : le programme TV des deux premières journées
Dans un mois et demi, notre chère Ligue 1 reprendra ses droits. Pour cette saison, il convient de rappeler que les neuf matches de chaque journée seront tous retransmis sur Ligue 1+ et que le multiplex a retrouvé sa case originelle le samedi soir. La LFP vient d’ailleurs de dévoiler la programmation TV des deux premières journées. Pour lancer cette saison 2026/2027, on aura droit à un OM-Strasbourg en ouverture, le vendredi 21 août à 20h45.
La première journée se clôturera le dimanche 23 août avec un autre choc : PSG-Rennes. Les champions de France en titre enchaîneront avec une deuxième affiche pour lancer la deuxième journée de Ligue 1, à savoir un déplacement à Lille le vendredi 28 août. Enfin, le choc entre sudistes Monaco-OM refermera cette J2.
1ère journée
Vendredi 21 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace
Samedi 22 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
RC Lens – AJ Auxerre
Samedi 22 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Toulouse FC – Olympique Lyonnais
OGC Nice – FC Lorient
ESTAC Troyes – Paris FC
Le Mans FC – Stade Brestois 29
Dimanche 23 août 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Angers SCO – LOSC
Dimanche 23 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Havre AC – AS Monaco
Dimanche 23 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC
2e journée
Vendredi 28 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
LOSC – Paris Saint-Germain
Samedi 29 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
RC Strasbourg Alsace – RC Lens
Samedi 29 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Olympique Lyonnais – Havre AC
FC Lorient – ESTAC Troyes
Stade Brestois 29 – Toulouse FC
AJ Auxerre – Angers SCO
Dimanche 30 août 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Paris FC – OGC Nice
Dimanche 30 août 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Stade Rennais FC – Le Mans FC
Dimanche 30 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
AS Monaco – Olympique de Marseille
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