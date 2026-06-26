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Barça : les variables du contrat d’Anthony Gordon enfin révélées

Par Tom Courel
1 min.
Anthony Gordon @Maxppp

L’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle a clairement été le gros coup de cet été pour le FC Barcelone. En effet, la direction catalane a déboursé 70 millions d’euros pour s’offrir l’ailier anglais de Premier League il y a maintenant un mois. À ce jour, Sport vient notamment de révéler de nouvelles informations au sujet de son contrat. Et plusieurs variables sont présentes dans le dossier de l’attaquant des Three Lions. En effet, la direction a accepté deux clauses.

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La première d’entre elles rassemble une série de variables qui pourraient aller jusqu’à 10 millions d’euros, et qui sont réparties en fonction de deux paramètres : l’un est collectif et l’autre est en accord avec le rendement de Gordon. Le document démontre également que 5 millions d’euros de variables pourraient être envoyés à Newcastle en fonction des titres que pourrait remporter le Barça. Enfin, le club anglais recevrait 5 millions supplémentaires si Gordon offre les performances attendues et est titulaire dans les compositions de Hansi Flick.

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