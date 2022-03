AC Milan : Mike Maignan et Fikayo Tomori visés par des insultes racistes à Cagliari

Les deux joueurs de l’AC Milan Mike Maignan et Fikayo Tomori se sont plaint d’avoir été visés par des insultes racistes venant des tribunes lors de la victoire milanaise sur la pelouse de Cagliari samedi soir (0-1). L’entraîneur des Rossoneri Stefano Pioli a confirmé ces insultes après la rencontre et a expliqué que cela avait déclenché des tensions sur le terrain après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

« A chaud, Mike m'a dit que ce n'était pas possible d'entendre certaines insultes. C'est la première fois qu'il réagit ainsi, donc quelque chose de grave s'est passé. Certaines choses ne doivent plus avoir lieu. Tomori m'a dit la même chose », a déclaré après le match le coach milanais au micro de DAZN. Mike Maignan a réagi à cet incident en publiant un message sur les réseaux sociaux destiné à ceux qui l’avaient insulté lui et son coéquipier.