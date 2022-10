L'avis de Neymar sur le Ballon d'Or 2022

Non présent dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022, le Brésilien Neymar a malgré tout suivi l'issue de la cérémonie, qui avait lieu lundi soir à Paris. Et il a livré son avis sur les réseaux sociaux, en félicitant Karim Benzema, le lauréat, et en s'étonnant de la position de Vinicius.

« Benzema, tu le mérites crack. Maintenant, Vini Jr huitième ce n'est pas possible. Minimum parmi les trois premiers » , a écrit le numéro 10 du PSG, visiblement concerné par le sort de son compatriote qui évolue au Real Madrid.