Le mercato catastrophique de Liverpool a été révélé au grand jour !

Cet été, Liverpool a décidé de passer à la vitesse supérieure. Après une première année réussie pour Arne Slot avec les Reds, ponctuée par un titre en Premier League, les dirigeants du club de la Mersey ont décidé de sortir la planche à billets sur le marché des transferts. Ainsi, plus de 500 millions d’euros ont été lâchés sur le marché des transferts. Mais voilà, la double confrontation face au Paris Saint-Germain en quarts de finale de Ligue des Champions a révélé au grand jour la supercherie d’un mercato estival 2025 que beaucoup qualifient désormais de frauduleux à travers l’Europe. Face à des Parisiens bien plus cohérents collectivement, le club de la Mersey a sombré et les recrues liverpuldiennes ont été particulièrement mauvaises dans une équipe apathique.

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Isak et Wirtz vivement critiqués

Lors du match retour ce mardi, Slot s’est illustré avec un choix douteux en titularisant un Alexander Isak fantomatique. Recruté contre 150 millions d’euros l’été dernier, l’ancien de Newcastle revient d’une grosse blessure et il a traversé la première période tel un fantôme. Il a même été désigné comme le coupable de cette débâcle face à Paris. L’ancien joueur des Reds, Stephen Warnock, a livré un constat cinglant sur l’année affreuse de l’attaquant suédois : «je ne sais pas quoi dire sur Alexander Isak. Je l’ai observé ici contre Fulham et il a été horrible. Il était inexistant ce soir. Il ne voulait aucun contact physique face à Marquinhos. Il cherchait presque à l’éviter. Il n’y avait aucune volonté de construire une plateforme pour que son équipe puisse récupérer le ballon. Cody Gakpo a fait plus en cinq minutes qu’Isak sur toute la première mi-temps. Il n’est pas en forme. Il n’est absolument pas prêt physiquement. C’est en partie dû à sa blessure contre Tottenham, mais en ayant manqué la pré-saison, il n’a pas une once de condition physique cette saison et ça se voit.»

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Le constat n’est guère plus reluisant pour Florian Wirtz. Malgré un investissement colossal de 130 millions d’euros pour le débusquer du Bayer Leverkusen où il était brillant, le prodige allemand peine à exister dans le système de Slot. L’expert Matthias Sammer a résumé cette impression d’inachevé sur Prime Video ce mardi soir : «il a participé au match et a eu quelques occasions. Il est peut-être le reflet de Liverpool actuellement. On voit le talent, mais il lui manque ce petit quelque chose.» Pour couronner ce désastre, la seule lueur d’espoir du mercato, Hugo Ekitike, s’est gravement blessé ce mardi. Délaissé par un collectif incapable de le servir ou de l’épauler sur la double confrontation, l’ancien Parisien a été touché au tendon d’Achille et, malgré lui, vient confirmer un mercato estival totalement raté dans l’ensemble par les dirigeants de Liverpool.

Slot veut continuer les emplettes !

Défensivement, la débâcle a été totale pour les recrues estivales avec les prestations catastrophiques de Milos Kerkez et Jeremie Frimpong. En plus d’être complètement dépassés par les ailiers parisiens lors de cette double confrontation, les deux latéraux n’ont pas existé techniquement. Kerkez a multiplié les erreurs de placement, tandis que Frimpong a brillé par son incapacité à défendre correctement et en étant mauvais offensivement. Pour toutes ces désillusions sur le mercato, ses choix, mais aussi les performances de son équipe que cela soit en championnat ou en Ligue des Champions, le mandat d’Arne Slot à la tête de Liverpool pourrait bientôt prendre fin.

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Bien que le Néerlandais soit sous contrat jusqu’en 2027, il fait face à de vives critiques et pourrait être remplacé dès cet été par la légende du club, Xabi Alonso. Malgré cette réalité et son statut fragile sur le banc du club, Slot est revenu sur le mercato de l’été dernier après la déroute face au PSG. L’occasion pour lui de se projeter sur la suite et sur le marché des transferts qui arrive : «on a beaucoup dit que le club est en transition. Le club a vendu 8 à 10 joueurs pour gagner de l’argent et signer environ cinq joueurs très talentueux. Nous devons vendre pour acheter. Nous perdons certains joueurs gratuitement, Mo Salah et Andy Robertson. C’est un grand défi cet été mais le club a montré que ce modèle fonctionne. Comme je l’ai dit souvent, l’avenir semble très bon, surtout si nous pouvons signer des joueurs après que de bons joueurs soient partis cet été.» Reste à savoir si Liverpool va retenir les leçons de cet été raté.