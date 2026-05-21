Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

Toulouse reçoit une offre pour Emersonn

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Emersonn célèbre un but avec Toulouse @Maxppp

Emersonn a été l’une des bonnes pioches du mercato estival toulousain. Le Brésilien, âgé de 21 ans et recruté à Göztepe en Turquie pour 3,2 M€, s’est montré efficace avec les Pitchouns, inscrivant 6 buts en Ligue 1 (dont des buts contre l’OM et Monaco). Pas toujours titulaire mais souvent intéressant, l’attaquant fait déjà l’objet d’une offre qui en dit long sur sa cote.

La suite après cette publicité

En effet, selon nos informations, la Real Sociedad a formulé une proposition de 14 M€, bonus inclus, pour le joueur, sous contrat jusqu’en 2029 avec le Téfécé. Or, les dirigeants toulousains en attendent plus, aux alentours de 25 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Toulouse
Real Sociedad
Emersonn

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Toulouse Logo Toulouse
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Emersonn Emersonn
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier