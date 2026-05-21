Toulouse reçoit une offre pour Emersonn

Emersonn a été l’une des bonnes pioches du mercato estival toulousain. Le Brésilien, âgé de 21 ans et recruté à Göztepe en Turquie pour 3,2 M€, s’est montré efficace avec les Pitchouns, inscrivant 6 buts en Ligue 1 (dont des buts contre l’OM et Monaco). Pas toujours titulaire mais souvent intéressant, l’attaquant fait déjà l’objet d’une offre qui en dit long sur sa cote.

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En effet, selon nos informations, la Real Sociedad a formulé une proposition de 14 M€, bonus inclus, pour le joueur, sous contrat jusqu’en 2029 avec le Téfécé. Or, les dirigeants toulousains en attendent plus, aux alentours de 25 M€.