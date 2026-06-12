Real Madrid : Vinícius Júnior est prêt à partir libre

Vinícius Júnior ne change pas d’avis concernant son avenir au Real Madrid. D’après les informations relayées par Sport, l’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2027 avec la Casa Blanca, aurait émis deux propositions à la capitale espagnole. Soit le club lui propose une augmentation de salaire généreuse pour qu’il devienne l’un des joueurs les mieux payés du club, au même niveau que Kylian Mbappé. Soit, il ira au terme de son contrat actuel, pour quitter le club librement afin d’atterrir dans un nouvel environnement qui répond à ses exigences.

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De son côté, Florentino Pérez (réélu dans la nuit de dimanche à lundi) resterait ferme sur sa politique salariale et ne souhaiterait pas bouleverser l’équilibre de l’effectif avec une augmentation pour l’ailier sud-américain. Le président madrilène espère conserver son joueur, mais refuse de céder à toutes ses demandes. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé lors de la fin de saison 2026-2027, nul doute que Vinícius Júnior s’envole vers une nouvelle destination. Affaire à suivre…