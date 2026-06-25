Les grosses révélations de Presnel Kimpembe sur la RDC

Dans un entretien accordé au média LEGEND, l’ancien défenseur du PSG Presnel Kimpembe s’est confié sur sa carrière internationale, et notamment sur un aspect méconnu de celle-ci : ses débuts avec la sélection congolaise. Le joueur de 30 ans a raconté les difficultés des rassemblements en RDC, avec quelques anecdotes croustillantes sur son passage là-bas.

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«Avant d’être sélectionné en équipe de France, je jouais pour la RDC, moi. Et ça, beaucoup ne le savent pas. C’était de la folie. Les déplacements et tout, c’était chaud. Il y a une différence économique énorme. Pour aller à Kinshasa, on devait partir de Paris, prendre un Viano jusqu’à Bruxelles, puis prendre l’avion jusqu’à Kinshasa. Et quand on arrivait, on devait s’entraîner le lendemain, mais on n’avait pas assez de joueurs. On n’était même pas 11. On ne s’entraînait pas. On demandait où étaient les autres joueurs, on nous disait "ils arrivent". On se disait ok. Le lendemain, les joueurs n’étaient toujours pas là, donc on ne s’entraînait pas. Deux jours sans entraînement alors qu’on devait jouer les qualifications pour la CAN. On avait des joueurs qui étaient plus vieux que leur âge. Bah oui, on avait des présus chez nous. On avait 20 ans, et dedans, il y avait des mecs qui disaient "j’ai 20 ans" mais qui en avaient 26. Ça arrivait de mentir sur leur âge. J’en ai rigolé là-bas. Et la nourriture là-bas… On mangeait trop bien, on pouvait manger n’importe quoi aussi, c’est vrai. Banane plantain, poulet grillé, du riz, des bonnes sauces. Il n’y avait pas ça au PSG, on faisait attention à Paris.»