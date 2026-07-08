Portugal : le nouveau héros national Diogo Costa met Porto en état d’alerte

Le Portugal a été sorti dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 par l’Espagne, mais Diogo Costa a pu rentrer au pays sereinement. Élu homme du match contre la Colombie (0-0) et auteur de multiples parades face à la Roja, le gardien de 26 ans a été l’une des rares satisfactions de l’équipe de Roberto Martinez durant le tournoi. À l’heure où la légende Cristiano Ronaldo n’en finit plus d’agacer tout un pays, le portier du FC Porto n’en finit plus de récolter les louanges. « Diogo Costa a été le joueur qui s’est le plus valorisé. S’il doit partir, ça doit être pour aller dans un grand club et pour jouer », a déclaré l’ancien milieu international portugais Maniche, au micro de CNN Portugal. « On ne parle pas beaucoup de lui, je ne sais pas pourquoi. Il est très bon, je l’adore », a également confié au micro de DAZN Espagne l’attaquant espagnol Samu, coéquipier de Costa à Porto. De son côté, le journaliste Paulo Teixeira a signé un édito à la gloire du Portista dans les colonnes de Record.

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« Diogo Costa, le héros national. Il y a des moments où tout un pays trouve le visage de son espoir et, lors de la Coupe du Monde 2026, ce visage était celui de Diogo Costa, né en Suisse en 1999 et aujourd’hui de nationalité portugaise. Dans un football de plus en plus dominé par les buts, les statistiques des attaquants et les stars de l’attaque, c’est un gardien de but qui a redonné confiance au Portugal. Grâce à des arrêts extraordinaires, à son sang-froid dans les moments de plus forte pression et à son leadership discret, Diogo Costa a confirmé ce que les supporters du FC Porto savent depuis longtemps : il est l’un des meilleurs gardiens de but au monde. Ses performances tout au long de la Coupe du Monde l’ont replacé parmi les grands protagonistes de la compétition et ont renforcé son statut sur la scène internationale ».

«Après, il faut fermer l’aéroport et les routes aussi»

Malgré la déception d’une élimination prématurée, la Seleção das Quinas peut se réjouir d’avoir un gardien de cette trempe aussi jeune. Mais les regards se tournent désormais vers Porto. Les Dragões pourront-ils retenir leur capitaine ? Estimée à 40 M€ sur Transfermarkt, la cote de Diogo Costa risque de monter en flèche ces prochains jours. Sur le papier, Diogo Costa est lié au FCP jusqu’en 2030, sauf que le montant de sa clause libératoire est passé de 75 M€ à 60 M€. Une somme conséquente, mais largement accessible pour les écuries européennes les plus fortunées. On pense évidemment aux clubs de Premier League, mais aussi au Paris Saint-Germain, autre courtisan cité dans ce dossier. La piste parisienne risque toutefois de devenir secondaire si les doubles champions d’Europe en titre confirment leur choix de conserver Lucas Chevalier.

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A Porto, les enjeux financiers dicteront sans doute l’avenir du portier portugais, mais Francesco Farioli espère encore conserver ce pur produit de la formation portista. « Je ne sais pas quels matchs (de Coupe du Monde) vous avez vus, mais je ne suis pas d’accord pour dire que ses performances ont été aussi bonnes que le récit que vous essayez de construire pour gonfler sa valeur (rires). Blague à part, nous savons à quel point il est bon. Ce n’est pas une surprise du tout. C’est notre capitaine et il restera notre capitaine. Je lui ai parlé il y a quelques jours, il était entièrement concentré sur la sélection nationale. Il va maintenant avoir quelques jours pour recharger ses batteries et récupérer, avant de revenir nous aider la saison prochaine. Je ne veux pas, par mes propos, attirer l’intérêt d’autres clubs. Le FC Porto est sa maison, nous espérons qu’il reviendra bientôt. Après, il faut fermer l’aéroport et les routes aussi (rires). Je lui souhaite toujours le meilleur pour sa carrière et j’espère que celle-ci se poursuivra ici, avec nous. » Affaire à suivre.