CdM 2026 : le but exceptionnel du Canada face à la Bosnie-Herzégovine

Contrairement à ce qu’on pouvait imaginer en avant-match de ce Canada - Bosnie-Herzégovine, la différence n’est pas venue des pieds d’Edin Dzeko ou de Jonathan David, elle est bien venue d’ailleurs. Après l’ouverture du score de Jovo Lukic (22e, 0-1), titulaire surprise à la place de Dzeko, c’est un autre second couteau qui a endossé la cape de héros.

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Cyle Larin égalise pour le Canada ! ⚽️

Le Canada revient à 1-1.



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Entré à la 76e minute de jeu, Cyle Larin a égalisé deux minutes plus tard d’un splendide enchaînement après un relais éclair avec Promise David. L’attaquant de Southampton a permis à sa nation de décrocher le premier point de son histoire en Coupe du Monde (1-1, score final). Pour rappel, le Canada avait jusqu’ici perdu ses 6 matchs dans cette compétition.