Après la fin de la piste Pirlo, Paolo Maldini et Leonardo vont déjà quitter la Fédération italienne !

16 jours. C’est le temps passé par Paolo Maldini et Leonardo au sein de la Fédération italienne de football (FIGC). Après la désillusion de la non-qualification de l’Italie pour la Coupe du Monde 2026, la FIGC avait décidé de faire peau neuve afin de remettre le football italien au sommet. Après l’élection de Giovanni Malagò, succédant ainsi au démissionnaire Gabriele Gravina, le nouveau patron du Calcio avait nommé Paolo Maldini en tant que directeur technique. La légende de l’AC Milan, épaulée par son bras droit Leonardo, était alors chargée de trouver un nouveau sélectionneur pour cette Squadra Azzurra en perte de vitesse.

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Après avoir tenté les immenses coups Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, le duo Maldini-Leonardo a finalement misé sur Andrea Pirlo. Un accord avec l’ancien champion du monde 2006 avait été trouvé et une officialisation devait intervenir dans le courant de la semaine. Sauf que voilà, un nouveau dossier est venu perturber les discussions autour de sa nomination : son partenariat avec Fonbet, une entreprise russe spécialisée dans les paris sportifs dont l’ex-joueur de l’AC Milan et de la Juventus est l’ambassadeur mondial. La polémique a rapidement pris une énorme dimension, en raison des liens financiers entre Sergey Lomakin, propriétaire de Manchester United, et la société Fonbet. Des responsables politiques italiens ont alors dénoncé le choix de Pirlo. Face au tollé, Giovanni Malagò a finalement changé de cap, au désarroi de Maldini et Leonardo.

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Ça part dans tous les sens en Italie

Suite à cette polémique, le président Malagò a donc décidé de ne pas donner le poste de sélectionneur à Andrea Pirlo. Une décision qui a ainsi mené à la démission de Paolo Maldini et de Leonardo, d’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, qui ne souhaitent voir aucun autre nom que celui de l’ancien technicien de la Sampdoria. De quoi provoquer un nouveau séisme du côté de l’Italie, alors qu’un vent de renouveau était attendu pour permettre à la sélection de retrouver les sommets.

D’après la presse italienne, Malagò pense à Giorgio Chiellini, actuellement directeur de la stratégie sportive à la Juventus, pour remplacer Maldini. Le nouveau favori pour prendre en charge la Nazionale est, quant à lui, Antonio Conte. Le technicien italien est libre de tout contrat depuis son départ de Naples en mai dernier, et a déjà été sur le banc de la sélection transalpine (2014 et 2016). Un temps évoqué, Roberto Mancini reprend également du poids dans la course au banc des Azzurri, alors que Thiago Motta tiendrait aussi la corde. Les rêves sous Pep Guardiola semblent terriblement loin. En tout cas, jamais la crise italienne sera tombée aussi bas…