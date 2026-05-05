PSG : Luis Enrique fait face à un sacré dilemme avant le choc retour face au Bayern Munich

Bayern Munich - Paris Saint-Germain. Les amoureux du ballon rond ont désormais les yeux rivés sur cette rencontre au sommet. La guerre des étoiles. Le choc entre les deux principaux mastodontes du football européen cette saison. Une affiche qui en fait légitimement saliver plus d’un, qui plus est au regard du spectacle proposé lors du match aller (5-4). Oui mais voilà, à quelques heures du coup d’envoi de cette demi-finale retour de Ligue des Champions, le coach des champions d’Europe en titre, Luis Enrique, a lui certainement quelques maux de tête. La raison ? Le forfait d’ores et déjà annoncé d’Achraf Hakimi, blessé à la cuisse lors d’un duel avec Konrad Laimer au Parc des Princes et indisponible pour les prochaines semaines.

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Warren Zaïre-Emery, successeur naturel d’Hakimi

Dès lors, une question centrale se pose : comment l’architecte espagnol du club de la capitale va compenser cette absence de taille ? De prime abord, une option semble s’imposer avec évidence pour combler le vide laissé dans le couloir droit : Warren Zaïre-Emery. Par sa discipline, son volume de jeu et sa maturité, le jeune milieu de terrain français coche, en effet, toutes les cases pour assurer l’intérim. Un choix naturel qui ouvre pourtant une autre faille bien plus problématique : celle de l’entrejeu. En déplaçant le Titi parisien au poste de latéral droit, Luis Enrique pourrait, dans le même temps, se priver de l’apport indéniable du joueur de 20 ans au milieu de terrain.

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Ces dernières semaines, WZE a prouvé qu’il était au sommet de son art. Buteur lors de son entrée en jeu face à Lorient, le natif de Montreuil avait surtout livré une véritable masterclass face aux Bavarois, réputés pour leur intensité dans le cœur du jeu. Sa capacité à casser des lignes, à enchaîner les efforts et à stabiliser les phases de possession avait, en effet, permis aux Parisiens de contenir les assauts munichois et sa sortie en fin de match avait d’ailleurs concordé avec le réveil des hommes de Vincent Kompany. Repositionné Zaïre-Emery dans un couloir obligerait donc l’Asturien à se priver de l’un de ses meilleurs joueurs actuels dans l’entrejeu, qui plus est à l’heure où Fabián Ruiz, candidat numéro 1 pour accompagner le duo Neves-Vitinha, traverse une période plus incertaine.

Zabarnyi, la surprise du chef ?

Moins influent dans la gestion du tempo, parfois en difficulté dans l’impact, l’Espagnol n’a depuis son retour pas réellement compensé l’absence de densité laissée par un Zaïre-Emery repositionné. Mardi dernier, face au Bayern, le PSG a d’ailleurs perdu en consistance, tant dans la récupération que dans la maîtrise du rythme, lorsque l’ancien joueur du Napoli a fait son apparition. « Fabian, c’est un joueur incroyable pour nous, important, un des meilleurs milieux d’Europe. Chaque fois qu’un joueur est de retour après une blessure, c’est positif », assurait pourtant l’ancien coach du FC Barcelone ces dernières heures. Malgré cette déclaration, le technicien de 55 ans pourrait-il surprendre tout son monde une heure avant le début des hostilités en terres allemandes ? L’idée n’est clairement pas saugrenue.

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Conscient du manque de rythme actuel de Fabian Ruiz, Luis Enrique pourrait, en effet, se passer des services de l’international espagnol dans l’entrejeu et conserver Zaïre-Emery. Un choix qui le pousserait alors à titulariser Illia Zabarnyi, voire Senny Mayulu dans un rôle de latéral droit. Si cette option n’a pas forcément la faveur des pronostics, elle n’est toutefois pas à écarter. Reste désormais à savoir comment le natif de Gijon répondra à l’interrogation suivante : où Zaïre-Emery est-il le plus utile ? Sur le flanc, pour colmater une brèche immédiate, ou dans l’axe, pour garantir la cohérence globale du système ? Dans cette équation, aucune solution ne semble idoine et c’est très certainement là que réside le véritable défi pour Luis Enrique : accepter de perdre quelque chose, pour préserver l’essentiel.

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