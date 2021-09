Atlético de Madrid : Antoine Griezmann risque de vivre l'enfer face à Porto

La suite après cette publicité

« Je vais tout donner, c'est mon style. Tout donner pour eux, ceux qui sont au stade ou devant la télé. Qu'ils sachent que je vais être ce joueur qui est à fond et va tout faire pour qu'ils soient fiers de lui, de ce nouveau numéro 8. J'espère qu'on va pouvoir vivre des soirées et des nuits magiques et profiter ensemble. C'est mon principal objectif. On avait une très bonne relation avant, et je veux retrouver ça. Je sais que ça dépend de moi et de ce que je vais faire. Plus que les mots, il faut les actes ».

Lors de son interview accordée à l'Atlético pour son retour chez les Colchoneros, Antoine Griezmann tenait à envoyer un message aux supporters. Ces derniers sont nombreux à ne pas avoir voulu de son retour, suite à l'affaire du fameux documentaire sur son avenir et son départ un an plus tard. Une façon de procéder qui n'avait clairement pas plu aux fans rojiblancos. Et après un mauvais match sur la pelouse de l'Espanyol le week-end dernier en Liga, qui n'a clairement pas aidé à se rabibocher avec les supporters, il sera face à eux ce soir pour la première fois depuis son retour.

Des sifflets et des insultes à prévoir

Des retrouvailles très tendues. « Une partie du public va le siffler et l’insulter, c’est certain. À l’annonce de son nom et dès qu’il va toucher le ballon. Maintenant, c’est juste un joueur comme un autre. Il ne représente plus grand-chose pour nous. Son image s’est sérieusement dégradée. On est tous encore meurtris par ce qu’il a fait. Le temps va de voir cicatriser nos douleurs. Il va falloir qu’il regagne notre confiance et notre amour. C’est à lui de se faire pardonner et de se racheter. Comment ? En mouillant le maillot et en marquant. Quand il va mettre des buts importants, petit à petit ça va rentrer dans l’ordre. Car il peut redevenir le grand joueur qu’il a été, j’en suis convaincu », a par exemple déclaré Eduardo Fernandez, président de l’Union internationale des peñas, à l'Equipe.

Dans les médias espagnols, on évoque plus le retour de l'ancien idole devenu traître au Wanda Metropolitano que le match en lui même. « On respire une certaine tension avec le retour du français. Il y aura des sifflets, c'est sûr. Comme il pourrait aussi y avoir quelques applaudissements », nuance tout de même le quotidien Marca. La balle est dans le camp d'Antoine Griezmann, qui n'a pas le droit à l'erreur sur le terrain ce soir...