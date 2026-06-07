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Christian Eriksen s’écroule en plein match avec le Danemark

Par Aurélien Macedo
1 min.
Eriksen @Maxppp
Danemark 2-1 Ukraine

Des images qui nous font froids dans le dos. Il y a cinq ans, durant l’Euro 2020 en juin 2021, le milieu offensif danois Christian Eriksen s’était écroulé au sol contre la Finlande, lors de l’entrée en lice du Danemark. Victime d’un arrêt cardiaque, il a vu sa carrière être mise entre parenthèses avant de rebondir par la suite à Brentford, Manchester United et dernièrement Wolfsbourg.

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Alors que le Danemark ne s’est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2026, il affronte l’Ukraine en amical. Un match suspendu à l’heure de jeu sur un avantage 2-1 des Danois puisque Christian Eriksen s’est écroulé au sol. Le match a été arrêté et ne reprendra pas mais la sélection danoise a annoncé une bonne nouvelle : «Christian Eriksen est conscient et se porte, dans les circonstances, relativement bien. Le match a été annulé.»

Pub. le - MAJ le
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