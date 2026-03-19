Julian Alvarez laisse planer le doute sur son avenir

L’Argentin prendra-t-il sa décision finale dans les prochains mois ? À l’heure actuelle, l’avenir de Julian Alvarez est encore incertain. Malgré son retour au premier plan en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Tottenham (5-2, 2-3), un élément reste toujours autant délicat lorsque l’attaquant est interrogé : son futur club. Poussé vers la sortie par la presse espagnole, puis finalement idolâtré par ses fans quelques jours plus tard, on peut dire que ses semaines ressemblent à des chaises à bascule. Par ailleurs, hier, après la rencontre contre les Spurs hier soir, le champion du monde 2022 a pris la parole à ce sujet, et l’arrivée au FC Barcelone n’est pas prévue.

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Au micro de Movistar+, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il était pleinement heureux sous la tunique des Colchoneros, celui-ci a simplement répondu « Oui, merci ». Sans ajouter une phrase de plus, qui aurait pu amener sur une piste quelconque. L’attaquant n’a pas donné plus d’indications. Sa prise de parole, très rapide, laisse évidemment les supporters dans le flou malgré la réponse positive. Reste à savoir si Alvarez continuera d’alimenter les débats sur le sujet, avec des questions piquantes d’un côté et des affirmations assez courtes de l’autre.