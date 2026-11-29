L’incroyable est presque devenu une habitude au Mans. Après un début de saison positif mais pas payé à la hauteur de leurs productions, les Manceaux ont remis les choses dans le bon sens. Il y avait eu cette séquence délicate post-trêve de septembre avec trois matchs sans victoire face à trois candidats au maintien (défaites contre Toulouse et Troyes, match nul contre Auxerre), puis cette nouvelle série de trois matchs sans défaite face à trois candidats à l’Europe (seul le PSG a fait tomber Le Mans parmi les clubs du TOP 9 cette saison). Après un match nul face à Monaco qui pouvait presque laisser des regrets (1-1), les Sang et Or ont fait mordre la poussière à l’OM au Vélodrome (2-3), après avoir été menés 2-0, puis à Lille hier soir au terme d’une rencontre qui semblait promise à un match nul (2-1).

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Ces résultats ont tous un dénominateur commun : cette volonté chevillée au corps d’aller chercher la gagne jusqu’au bout, et ce refus de subir sans jamais renoncer à leurs principes. «On a retrouvé notre ADN, ce qui faisait notre force l’an passé : être une équipe chiante à jouer, aller vers l’avant et être agressif, confiait le portier manceau Nicolas Kocik hier soir. On a mis du temps à retrouver cette mentalité, mais on l’a retrouvée depuis Monaco, et il va falloir garder ça.» Une image en disait long sur « l’état d’esprit Videira » hier soir : la présence de 7 joueurs manceaux dans la surface lilloise sur le but de Rabillard, alors qu’on jouait la 88e minute. Six jours plus tôt contre l’OM, ses hommes avaient déjà donné corps à cette ambition, refusant de jouer le match nul même après avoir été menés 2-0.

La défaite à Troyes comme électrochoc

Auteur du but de la victoire hier soir face à Lille (2-1), son deuxième en L1 dix ans après son premier déjà inscrit face au LOSC, Antoine Rabillard nous expliquait que la défaite à Troyes avait servi de point de départ à un examen de conscience collectif. «Le match contre Troyes nous a fait beaucoup de mal (défaite 2-0), on a eu une remise en question, on savait que c’était un concurrent direct au maintien et on a fait un non-match. On n’avait pas envie de foutre en l’air ce début de saison où on avait été accrocheurs, où on arrivait à avoir des résultats. On s’est dit les choses, on s’est parlé avant Monaco.»

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Le manque de poids des remplaçants, que Videira préfère appeler les « impactants », n’avait pas non plus échappé au coach sarthois. Ce dernier s’était chargé de rappeler à ses joueurs qu’ils figuraient parmi les rares équipes européennes à n’avoir encore jamais marqué grâce à un entrant cette saison : «peu importe qui est sur le terrain, on sait qu’un mec va entrer et faire le travail. On l’a vu contre Monaco avec Erwan (Colas), la semaine dernière aussi contre l’OM avec Erwan (Colas) et Jean (Vercruysse), et ce soir c’est moi. On n’est peut-être pas les meilleurs individuellement, mais on a une vraie force collective, et c’est ce qui va nous permettre d’obtenir le maintien. Tout le monde est impliqué et tire dans le même sens», confiait l’ancien attaquant marseillais.

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Patrick Videira prolonge sa série d’exploits

Toujours très cartésien, Patrick Videira refusait de s’enflammer mais son attention était comme toujours tournée vers son groupe, 13e de Ligue 1 ce matin : «ça fait trois matchs qu’on a une certaine constance, on a pris 7 points en 3 matchs, mais rien n’est gagné, il faut garder beaucoup d’humilité et cet état d’esprit. Félicitations à ces garçons, ils ont énormément de coeur, de courage, et ils arrivent à faire des matchs consistants. C’est notre banc qui nous fait gagner (…) mais on n’a encore rien fait, on a simplement fait trois matchs cohérents (…) Qui ose gagne, on pouvait se satisfaire du nul à Marseille, mais on a cette volonté de toujours aller chercher la victoire. Les garçons ne se sont pas affolés, ils sont en train de grandir.» Videira leur a d’ailleurs offert un jour de récupération en plus après la victoire face au LOSC. Une courte respiration avant de replonger dans le grand bain dès le week-end prochain avec un déplacement au Paris FC. « Un gros cador du championnat », estimait Patrick Videira, qui compte bien accrocher un nouveau ténor à son tableau de chasse.