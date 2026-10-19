Nantes : pourquoi le rachat par Paulo Tavares n’avance pas

Le rachat du FC Nantes par le consortium mené par Paulo Tavares prend plus de temps que prévu. Près de trois semaines après la signature d’un compromis de vente avec Waldemar Kita, le 1er octobre, le dossier n’a toujours pas été déposé devant la DNCG, le gendarme financier du football français. Le comité social et économique (CSE) du club a également émis un avis défavorable à l’unanimité, exprimant ses inquiétudes sur la fiabilité et la viabilité des repreneurs. Un contexte qui entretient les interrogations autour de cette opération, alors que les Kita restent aux commandes du club. Contactée ce lundi par Ouest France, la société Phenix Sport Invest assure être pleinement mobilisée sur les démarches juridiques et administratives nécessaires à la finalisation du projet.

La suite après cette publicité

Plusieurs formalités doivent encore être bouclées, notamment au Luxembourg, où des signatures d’actionnaires sont attendues. La DNCG réclame de nombreux documents dans le cadre de ses pouvoirs renforcés par la loi du 3 août dernier, dont un rapport d’enquête de moralité indépendante sur le potentiel acquéreur. Paulo Tavares et ses associés préfèrent ainsi attendre de présenter un dossier complet, cohérent et juridiquement sécurisé plutôt que de précipiter son dépôt. Mais ce délai grandissant nourrit les doutes sur la solidité financière du projet, tandis que Waldemar et Franck Kita étaient encore présents samedi lors de la défaite des Canaris contre Dunkerque (2-3).