Discipline : la réaction de l'OM

Ce mercredi soir, la commission de discipline a redu son verdict dans l'affaire d'injures supposées racistes opposant Neymar, l'ailier du Paris SG, et Alvaro Gonzalez, le défenseur central de l'Olympique de Marseille. L'instance a décidé de ne sanctionner aucun des deux joueurs. Ce à quoi le club phocéen a réagi.

« L'Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue ce soir par la commission de discipline s'agissant d'Alvaro Gonzalez. Alvaro n'est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L'Olympique de Marseille est et restera le club de l'antiracisme, combat qu'il mène avec ses supporters, depuis toujours et sans relâche, au sein du stade et en dehors », peut-on lire sur le communiqué posté sur leur site internet.