Real Madrid : où en est Ferland Mendy ?

La saison 2026-27 de Ferland Mendy n’a pas encore commencé. Du moins, pas sur les terrains de Liga et d’Europe. Il faut se rendre dans l’infirmerie au centre d’entraînement de Valdebebas pour trouver la trace de l’international tricolore. Un lieu qu’il connaît malheureusement trop bien. Depuis son arrivée au sein de la Casa Blanca en provenance de l’Olympique Lyonnais en 2019, le natif de Meulan-en-Yvelines a été à l’arrêt une vingtaine de fois selon le site spécialisé transfermarkt. Rien que l’année passée, il a été sur le flanc à 5 reprises. La dernière blessure date du 3 mai dernier. C’était à l’occasion de la rencontre de Liga face à l’Espanyol Barcelone (14 minutes jouées). Un nouveau coup dur pour le latéral gauche, victime d’une déchirure du tendon avec séparation osseuse.

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Dans la foulée, certains médias ont annoncé que c’était la blessure de trop pour le Français, prêt à raccrocher les crampons. Ce qui n’a jamais été dans ses plans. Comme nous vous avons expliqué sur notre site, il veut absolument revenir en forme et tenter de convaincre José Mourinho de miser sur lui. Une mission qui ne sera pas simple. Pendant l’été, le Special One a accueilli Marc Cucurella, qu’il a installé au poste de latéral gauche. Arrivé l’an dernier en provenance de Benfica pour 50 M€, Alvaro Carreras, lui, fait office de doublure du champion du monde 2026. Fran Garcia, qui n’entrait pas dans les plans du Portugais, a été exfiltré et envoyé au Betis. Quelques publications espagnoles prédisaient le même destin à Mendy, annoncé sur la liste noire de Mourinho.

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Ferland Mendy a plusieurs défis

Au final, il est bien resté à Madrid. Nous vous avons indiqué que partir n’a jamais été dans ses plans. D’autant qu’avec sa blessure, il était compliqué d’envisager un départ pour lui comme pour le club, qui n’a pas évoqué cette possibilité auprès de lui nous a-t-on fait savoir. Malgré tout, le footballeur né en 1995 sait qu’un défi immense l’attend une fois qu’il sera sur pied puisqu’il est troisième dans la hiérarchie. Toujours en phase de rééducation, Ferland Mendy n’a pas encore eu l’occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre au nouveau staff (0 match joué). Il s’attèle à retrouver sa meilleure forme. Lundi, il a d’ailleurs donné de ses nouvelles à la sortie de l’entraînement. « La récupération de la blessure ? Bien, bien… mieux », a-t-il lancé à El Chiringuito. D’autres médias ont indiqué qu’il a été aperçu en train de retoucher le ballon sur les terrains de Valdebebas.

Un nouveau pas en avant dans son protocole de rééducation. Une fois remis, Mendy aura donc fort à faire pour avoir du temps de jeu avec Mourinho, qui a déjà ce qu’il faut à ce poste. Cela passera peut-être par un départ à un moment ou à un autre pour le polyvalent latéral sous contrat jusqu’en 2028. Mais ela dépend de ses ambitions en club, voire en sélection. Zinedine Zidane, qui l’a fait venir à Madrid, l’apprécie beaucoup. Et cette trêve nous a permis de comprendre que le nouvel homme fort des Bleus cherche à renforcer le poste de latéral gauche. Présents au Mondial, Theo Hernandez et Lucas Digne sont passés à la trappe. Adrien Truffert et Andy Diouf ont montré des choses intéressantes. Pour le moment, les Bleus sont encore très loin pour Mendy (10 sélections), dont la dernière cape remonte au 10 juin 2024 face au Canada (0-0). Mais c’est une autre histoire. Sa priorité du moment est de se remettre physiquement et de se faire une place chez les Merengues. Si possible, sur le rectangle vert.