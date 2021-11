Serie A : la Juventus se relance contre Salernitana

La Juventus devait absolument faire un résultat ce mardi soir. Largués à la neuvième place après une cinquième défaite contre l'Atalanta (0-1), en quatorze journées de Serie A disputées, les Bianconeri se déplaçaient sur la pelouse du promu Salernitana, privé de Ribery, toujours blessé à la cuisse. Plus juste techniquement et en réussite, la Juve ouvrait rapidement le score grâce à Dybala (1-0, 21e). Malgré un but refusé pour Chiellini, signalé hors-jeu, après intervention du VAR, Morata creusait l'écart (2-0). En toute fin de match, Dybala a manqué l'occasion d'inscrire son premier doublé de la saison en loupant complétement un penalty...

Sans trembler, la Juventus s'est ressaisie et remonte provisoirement à la 7e place du Championnat d'Italie avant de recevoir le Genoa lors de la prochaine journée. De son côté, la Salernitana reste lanterne rouge avec seulement deux victoires depuis le début de la saison. La Bersagliera devra aller défier l'AC Milan lors de la prochaine journée. Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Hellas Vérone (10e) a concédé le match nul sur sa pelouse contre Cagliari (19e), avant-dernier du classement, au terme d'un match insipide (0-0).

