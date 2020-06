Inter : l'improbable nouvelle offre du FC Barcelone pour Lautaro Martinez

Si on en croit tous les médias espagnols, le FC Barcelone est en ébullition dans ce mercato estival, qui n'a toujours pas début à l'international. En effet, les Catalans chercheraient toujours à faire revenir Neymar au bercail, mais risquent de se heurter à la réalité du marché et surtout aux finances très compliquées des clubs du Vieux Continent, le Barça en tête évidemment. Mais le Brésilien n'est pas le seul objectif des Blaugranas pour cet été.

Lautaro Martinez, l'avant-centre international argentin de l'Inter Milan de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2023, qui a explosé aux yeux de l'Europe cette année, a tout de la piste prioritaire. Depuis quelques années maintenant, les Barcelonais cherchent un successeur à Luis Suarez. L'Uruguayen lui-même l'a demandé et on se doute que ce ne sera pas Martin Braithwaite. Par conséquent, le club de Messi semble jeter toutes ses forces dans le dossier Lautaro Martinez, qui dispose d'une clause à 111 millions d'euros.

Luis Suarez dans la balance

C'est évidemment trop cher pour Josep Maria Bartomeu, qui essaye d'envoyer des joueurs en Lombardie. En effet, l'idée était de payer entre 50 et 70 millions d'euros et donner deux joueurs. Alors que l'Inter voulait Arthur, le Barça proposait d'autres éléments (Firpo, Semedo, Cancelo, Todibo et Vidal). Ne pouvant offrir Griezmann à cause de son salaire stratosphérique, le Barça a eu une nouvelle idée assez surprenante pour essayer de convaincre les Lombards.

En effet,selon Quotidiano Sportivo, les Barcelonais auraient proposé une belle somme d'argent plus Luis Suarez, tout juste de retour de blessure. El Pistolero, 33 ans, arrive de plus en plus vers la fin de sa carrière, mais il reste quand même assez bien valorisé (35 millions d'euros). Toutefois, selon le média italien, cette offre n'aurait pas les faveurs des dirigeants de l'Inter, qui restent bloqués sur la clause. La plus grande probabilité est donc que Lautaro Martinez reste en Italie...