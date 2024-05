Les Français sont pessimistes pour l’avenir du PSG en Ligue des Champions …

Sorti par la petite porte contre le Borussia Dortmund (1-0 et 1-0) en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Si le parcours des Parisiens est meilleur que lors des deux dernières éditions où le PSG avait pris la porte en huitième de finale, la déception d’échouer à nouveau dans la dernière ligne droite prédomine et cela se ressent. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 6 Français sur 10 sont pessimistes (64% des français et 62% des amateurs de football) pour l’avenir européen du Paris Saint-Germain.

Des chiffres éloquents et qui traduisent les échecs réguliers des Franciliens en Ligue des Champions depuis plus de dix ans. Du côté des supporters du Paris Saint-Germain, 36% d’entre eux sont dans l’incompréhension. C’est le sentiment qui prédomine devant la consternation (27%), le désespoir (19%) et la colère (17%). Pour 72% des amateurs de football, ce sont les joueurs les principaux fautifs. Il y a un an, 30% d’entre eux accusaient la direction, mais le chiffre est redescendu à 14% cette saison. Enfin, le joueur qui a été le plus décevant est Kylian Mbappé selon 66% des amateurs de football et 61% des supporters du PSG. Des chiffres cinglants pour le Paris Saint-Germain qui ne rassure pas sur son avenir européen.