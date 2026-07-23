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Deportivo : le directeur sportif répond aux critiques sur Aubameyang

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Aubameyang @Maxppp

Il y a quelques jours, le Deportivo de la Corogne, fraîchement promu en Liga, annonçait l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 37 ans a signé un contrat de deux ans avec l’écurie galicienne, suscitant tout de même quelques doutes et critiques, notamment en raison de son âge avancé. Interrogé par l’agence EFE, le directeur sportif du club Fernando Soriano a répondu aux détracteurs du Gabonais.

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« J’ai déjà dit qu’on cherchait des joueurs expérimentés, qui pouvaient venir combler nos carences. Je veux être clair : l’arrivée d’Aubameyang, on ne la fait pas juste à cause de son nom. Loin de là. Ce qu’on a vu de lui nous a impressionnés, son attitude, sa faim, son engagement, sa capacité à défendre… Il a un âge avancé, mais physiquement ça ne se ressent pas. Nous sommes convaincus qu’il va nous apporter ce qu’on cherchait », a indiqué le dirigeant.

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