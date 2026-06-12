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Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé se souvient encore du coup de fil de Luis Enrique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

En 2023, Ousmane Dembélé a choisi de quitter le FC Barcelone pour revenir en France et signer au Paris Saint-Germain. Une décision que l’international français ne regrette pas puisqu’il a tout gagné avec les Rouge-et-Bleu, y compris un Ballon d’Or en 2025. D’ailleurs, le natif de Vernon se souvient toujours du coup de fil de Luis Enrique qui l’a convaincu de venir à Paris.

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«Il était important de signer au Paris Saint-Germain. J’ai parlé avec Luis Enrique, qui me voulait depuis longtemps et que je connais bien. Et, bien sûr, avec le président et le directeur sportif. Et ça a été une excellente décision quand on voit ce qui s’est passé au Paris Saint-Germain ces trois dernières années, et j’en suis content. (…) Oui, je m’en souviens très bien (du coup de fil de Luis Enrique, ndlr). J’étais en tournée à Los Angeles avec Barcelone quand Luis Enrique m’a appelé. Il m’a expliqué ses projets, sa vision de mon rôle et comment il envisageait notre avenir ensemble au Paris Saint-Germain. Ses paroles m’ont immédiatement convaincu», a-t-il déclaré à Marca.

Pub. le - MAJ le
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