Lille : Burak Yilmaz se voyait gagner le championnat

Après avoir longtemps fait la course en tête, Lille a presque logiquement remporté le titre de Champion de France. Les Dogues ont pu compter toute la saison sur un Bureau Yilmaz sur un nuage. L’attaquant turc de 35 ans a largement contribué au sacre final. Un sacre qu’il sentait arrivé à la mi-saison déjà comme il l’a expliqué sur Téléfoot.

« A mi-saison, j’ai commencé à croire de plus en plus au titre... 5 mois plus tard nous voilà champions de France, c'était mon rêve ! Pour être honnête je n’avais pas oublié et je suis très content, car je ne me suis pas trompé. »