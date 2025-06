La LFP dévoile le calendrier 2025-2026 de la Ligue 2

Après un exercice 2024-2025 qui a vu le FC Lorient être sacré champion et de nouveau en Ligue 1, accompagné par le Paris FC et le FC Metz, la 87e édition de la Ligue 2 va débuter lors du week-end du 8-9 août prochain. Et ce vendredi, le calendrier de la saison prochaine a été dévoilé… sans l’Olympique Lyonnais, qui a pourtant été relégué administrativement par la DNCG. Et pour ce qui est des affiches, les Verts entameront leur nouvelle campagne à Laval, le week-end du 8 août. Alors que Reims ira à Amiens et Montpellier recevra le Red Star.

Pour ce qui est de la dernière journée, Saint-Etienne recevra Amiens, Reims recevra Pau et Montpellier ira chez le Red Star. Dans le cas où l’OL serait bel et bien rétrogradé à la place de Reims, le Derby pourrait se jouer le week-end du 19 septembre à Saint-Etienne et le retour serait le 23 janvier, au Groupama Stadium. Enfin, Montpellier va recevoir Saint-Etienne le week-end du 3 octobre et le retour se fera le 6 février à Geoffroy-Guichard.