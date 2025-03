Qualifs CdM 2026 : l’Iran accroche l’Ouzbékistan et devient le sixième pays qualifié

Alors que le Qatar a été battu par le Kirghizistan (3-1) dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie, les deux équipes de tête du groupe, l’Iran et l’Ouzbékistan s’affrontaient cet après-midi. Les Iraniens n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier pour l’Ouzbékistan, il fallait faire un résultat positif tout en espérant un faux pas des Émirats arabes unis (qui affronte la Corée du Nord à 19h15).

Animé et contesté, ce match a été un joli bras de fer avec un but précoce de Khojimat Erkinov (16e) pour les Ouzbeks. Après la pause, Mehdi Taremi a égalisé sur un bon service de Sardar Azmoun (52e), mais la pépite du CSKA Moscou, Abbosbek Fayzullaev a remis son équipe devant quelques secondes après (53e). En fin de match, Mehdi Taremi est allé s’offrir un doublé pour égaliser. Ce match nul 2-2 permet à l’Iran de se qualifier quoiqu’il advienne pour la Coupe du monde 2026. Avec sept points d’avance sur les Émirats arabes unis (qui compte un match en moins) à deux matches de la fin, l’Ouzbékistan est en bonne position, mais ce n’est pas encore fait. L’Iran rejoint le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Japon et la Nouvelle-Zélande comme sixième qualifié.