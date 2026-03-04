Toulouse : les mots de Djibril Sidibé après la qualification contre l’OM

Latéral droit du Toulouse FC, Djibril Sidibé a réalisé un joli match ce mercredi avec ses coéquipiers contre l’Olympique de Marseille. Qualifiés après une séance de tirs au but (2-2, 5-4), les Pitchounes ont rejoint Strasbourg et Nice dans le dernier carré de la Coupe de France. Une belle prestation pour les Violets, vainqueurs de cette compétition en 2023 et prétendant au titre cette année encore. Au micro de beIN Sports après la partie, Djibril Sidibé a savouré cette qualification.

«Ce sont des moments magiques, qu’on rêve tous de jouer, surtout dans ce stade. L’objectif c’est de répondre au défi physique, ce qu’on a réussi à faire même si on a concédé un but rapidement. On est resté positif, on a attaqué avec nos arguments et marquer. On a un grand gardien expérimenté dans ce domaine. On a donné ce plaisir aux supporters. Faut rester calmer, choisir son côté et frapper fort. C’est important, c’est un moment où il ne faut pas calculer, juste tenter, c’est comme ça. Il reste beaucoup d’étapes, on a un match important contre l’OM à la maison, on va récupérer, se reposer et rendez-vous ce week-end», a-t-il déclaré.