Elye Wahi est en train de bluffer tout le monde à Nice

Deux problèmes, une solution commune. C’est ce que sont un peu en train de vivre Elye Wahi et l’OGC Nice en ce début d’année 2026. En pleine crise de confiance à l’Eintracht Francfort, l’attaquant français a mis les pieds dans un club en crise de résultats. Sur le papier, le contexte rendait ce choix peu évident, mais il faut dire que Wahi est en train de faire déjouer les pronostics.

«Wahi ? Il est arrivé il y a trois jours, il n’a pas d’entraînement, ce sont des choses encourageantes. Il était sur le banc, il est rentré, il a tout donné. Pour lui, ouvrir le compteur c’est bien. On va le relancer, il est pétri de qualités. C’est un ticket gagnant-gagnant», prophétisait Claude Puel après son premier but, seulement huit minutes après son entrée en jeu face à Strasbourg début janvier (1-1).

3 buts en 4 matchs

Malgré l’humiliation subie deux semaines plus tard contre Toulouse, Wahi avait été l’un des seuls Niçois à répondre présent, et il avait même marqué son deuxième but de la saison ce jour-là. L’ancien Marseillais en compte désormais 3 en 4 matchs de Ligue 1, après avoir accroché ce dimanche le Stade Brestois à son tableau de chasse. Menés 2-0, les Aiglons ont réagi grâce à leur attaquant, auteur du but de l’égalisation avec une froideur clinique (71e, 2-2).

Très mobile, toujours connecté au jeu et à l’origine de nombreux décalages, Wahi a encore donné la sensation de changer l’attaque niçoise à lui seul. Après un début de saison très relatif, l’attaquant de 23 ans trouve enfin son rythme de croisière. Son équipe aura besoin de lui sur la durée pour espérer réaliser une grande deuxième partie de saison.