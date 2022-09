PSG : Christophe Galtier éteint le début d'incendie entre Neymar et Mbappé

La suite après cette publicité

Le PSG termine sa semaine demain à l'occasion de la réception du Stade Brestois (coup d'envoi à 17h). Une nouvelle victoire assurerait la première place au classement au club de la capitale, et lui permettrait d'enchainer les rencontres avec confiance. Car trois jours après le succès face à la Juventus et à la veille de la réception des Bretons, les Parisiens n'auront pas le temps de souffler en se rendant à Haïfa dès mercredi prochain pour y défier le Maccabi en Ligue des Champions.

Pour que le soleil brille encore, il faut gagner et conserver une ambiance saine dans le vestiaire. C'est certainement ici que le PSG peut avoir des craintes. Entre le mercato et l'histoire du penalty face à Montpellier, la relation entre Mbappé et Neymar s'est gâtée ces dernières semaines. Contre la Juventus, nouvel épisode avec cette balle de 3-0 sur le Français aurait pu (du) offrir au Brésilien. Il ne l'a pas fait, peut-être pas vu, mais à cause de cela, le PSG a tremblé jusqu'à la fin du match.

Galtier assure que tout va bien

De quoi obliger Christophe Galtier à intervenir médiatiquement une nouvelle fois. «La relation entre Ney et Kylian est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices et les échauffements à l'entraînement», assure le coach parisien en conférence de presse à la veille de cette 7e journée de Ligue 1, où les deux stars seront très probablement une nouvelle fois alignées d'entrée. Il a ensuite rembobiné le film de cette action si discutée contre la Vieille Dame.

«Il y a eu cette situation de match. Je pense que Kylian en a parlé avec Ney. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans l'action: l'accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Ney. Il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney, comme Ney est capable de faire des passes décisives pour Kylian. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu.» Circulez, il n'y a rien à voir.

