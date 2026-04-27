Cinq absents pour le Bayern Munich contre le PSG

Ce lundi, le Bayern Munich a lancé sa semaine avec son entraînement collectif de préparation pour le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain ce mardi. Le club bavarois n’était pas au complet puisque cinq joueurs n’étaient pas présents. On savait déjà que Raphaël Guerreiro était forfait au même titre que Sven Ulreich et Serge Gnabry.

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Deux autres joueurs qui étaient possiblement sur le retour n’ont pas été de la partie, il s’agit de Lennart Karl et Tom Bischof. Vincent Kompany était pourtant optimiste la semaine dernière : «Lennart Karl va mieux, il a repris les séances avec le ballon. Il pourrait effectuer son retour dans le groupe la semaine prochaine, à l’instar de Tom Bischof.» Finalement, cela n’est pas suffisant pour participer à la séance du jour ni à la rencontre de ce mardi contre le Paris Saint-Germain.

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