Menu Rechercher
Commenter 29
Ligue des Champions

Cinq absents pour le Bayern Munich contre le PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

Ce lundi, le Bayern Munich a lancé sa semaine avec son entraînement collectif de préparation pour le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain ce mardi. Le club bavarois n’était pas au complet puisque cinq joueurs n’étaient pas présents. On savait déjà que Raphaël Guerreiro était forfait au même titre que Sven Ulreich et Serge Gnabry.

La suite après cette publicité

Deux autres joueurs qui étaient possiblement sur le retour n’ont pas été de la partie, il s’agit de Lennart Karl et Tom Bischof. Vincent Kompany était pourtant optimiste la semaine dernière : «Lennart Karl va mieux, il a repris les séances avec le ballon. Il pourrait effectuer son retour dans le groupe la semaine prochaine, à l’instar de Tom Bischof.» Finalement, cela n’est pas suffisant pour participer à la séance du jour ni à la rencontre de ce mardi contre le Paris Saint-Germain.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Lennart Karl
Tom Bischof

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Lennart Karl Lennart Karl
Tom Bischof Tom Bischof
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier