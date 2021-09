Karim Benzema juge le mercato de l'OL

La suite après cette publicité

Alors que l'équipe de France affrontera la Finlande mardi soir, au Groupama Stadium, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema s'apprête à faire son retour à Lyon pour la première fois depuis qu'il est parti au Real Madrid, en 2009. L'attaquant de 33 ans a avoué qu'il suivait encore quelques rencontres de l'Olympique Lyonnais, son club formateur, et a jugé l'arrivée de Jérôme Boateng et de Xherdan Shaqiri.

«Je suis toujours l’OL. Quand je peux regarder les matches, je le fais. Avec le regard d’un peu de tout, du supporter, de l’ex-joueur, du jeune du centre. Et à la fin, j’ai plus le regard du supporter, du bon supporter, a-t-il expliqué au Progrès. L’OL a recruté Boateng et Shaqiri qui sont expérimentés, qui ont l’habitude de la Ligue des champions, ils l’ont gagné. Ils ont le vécu, c’est bien pour l’OL. Après, Juninho, veut un beau football, comme il l’a connu avec l’OL, un jeu rapide, tourné vers l’avant. Avec ces joueurs, le club peut monter en puissance. Ils ont enrôlé un bon entraîneur aussi. Ça va le faire.» Un message qui devrait faire plaisir à Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.