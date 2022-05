Le Stade de Reims piste Mamadou Diarra

Actuel douzième de Ligue 1 avant la 38ème et dernière journée prévue ce week-end, le Stade de Reims peut espérer grapiller une petite place et boucler l'exercice 2021-2022 à la onzième place du classement. Le club champenois se projette d'ores et déjà sur la saison suivante, et surtout, dans un premier temps, sur le mercato estival.

Selon nos informations, les dirigeants rémois ont jeté leur dévolu sur Mamadou Diarra (24 ans), défenseur central sénégalais libre de tout contrat depuis le 15 avril dernier et la fin de son aventure avec Giresunspor. Des contacts ont été établis entre les deux parties pour le natif de Dakar, qui a disputé 29 matches cette année en Turquie, pour un but (en Süper Lig).