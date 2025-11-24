Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : les supporters de Newcastle et de l’OM s’unissent pour chambrer le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
À l’approche du choc opposant l’Olympique de Marseille à Newcastle, au Vélodrome, mardi soir (21 heures), la préfecture de police a annoncé ce lundi la mise en place d’un important dispositif de sécurité, alors que près de 500 supporters anglais, sur les 3300 attendus demain soir au Vélodrome, sont déjà arrivés à Marseille depuis lundi et certains sont déjà aux abords de nombreux bars et pubs fréquentés par les touristes.

Dans plusieurs bars du centre-ville, notamment autour du Vieux-Port, certains ont déjà donné de la voix, en compagnie de certains fans de l’Olympique de Marseille, entonnant notamment des chants provocateurs comme « Fuck PSG, Fuck PSG », visant le rival historique des Marseillais. L’ambiance est déjà présente à la veille du choc de Ligue des Champions.

