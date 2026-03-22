Sénégal - Maroc : la prise de position inattendue du capitaine Idrissa Gueye

Mais jusqu’où ira l’imbroglio autour de la finale de la CAN 2025 ? Après la décision controversée de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025, deux mois après la compétition, les réactions ne cessent de s’enchaîner suite à l’incompréhension totale autour de cette décision. De son côté, le Sénégal, qui a déjà crié au scandale par la voix de nombreux acteurs locaux, a annoncé qu’il allait saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En marge de la large victoire d’Everton face à Chelsea (3-0), Idrissa Gueye a eu des mots très forts sur cette décision.

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Déchu de son titre sur tapis vert, le capitaine sénégalais a rappelé sa position en célébrant un but avec Iliman Ndiaye, mimant le chiffre deux face caméra, en référence aux deux titres continentaux revendiqués par les Lions de la Teranga. « On est champions d’Afrique », avait affirmé l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille après la rencontre. Mais Idrissa Gueye a également surpris par son discours plus conciliant concernant la polémique. Alors que la Fédération sénégalaise a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport après la décision de la CAF, le milieu de terrain a tenu à appeler au calme.

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Idrissa Gueye prêt à rendre les médailles

« On mérite d’être champion d’Afrique. Pour nous, on est les champions d’Afrique, ça ne change rien. Cette annonce est juste une distraction qui essaie peut-être de diviser l’Afrique. Si ça ne dépendait que de moi, j’aurais dit à la Fédération de ne pas faire appel. Je m’engage personnellement à regrouper les médailles et à les rendre au Maroc si ça peut vraiment apaiser les tensions entre les deux pays », a expliqué le milieu de terrain au micro de Canal+, désireux de mettre fin aux tensions et de passer à autre chose.

Pour rappel, la CAF s’est appuyée sur le fait que plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre un pénalty accordé au Maroc au bout du temps additionnel de la seconde période, après consultation du VAR. L’attaquant marocain, Brahim Díaz, avait manqué son pénalty, avant que le Sénégal ne s’impose avec un but de Pape Gueye durant la prolongation. Et en attendant la décision du TAS, les réactions s’enchaînent et continuent d’alimenter les débats autour de cette finale.