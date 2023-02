OL - Grenoble : les compositions sont là

La Coupe de France reprend ses droits ce mardi pour le compte des quarts de finale. A domicile, l’Olympique Lyonnais reçoit Grenoble pour un derby. Les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Johann Lepenant et Maxence Caqueret assurent le double pivot. Enfin, Rayan Cherki est placé en soutien de Jeffinho avec Bradley Barcola et Amin Sarr sur les ailes.

De son côté, Grenoble s’articule en 3-5-2 où Esteban Salles officie comme dernier rempart. Devant lui, Allan Tchaptchet, Loïc Nestor et Adrien Monfray composent la défense avec Mamadou Diarra et Jordy Gaspa sur les ailes. Franck Bambock, Saikou Touray et Jessy Bénet se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Matthias Phaëton et Pape Meïssa Ba constituent le duo d’attaque.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret - Barcola, Cherki, Sarr - Jeffinho

Grenoble : Salles - Monfray, Nestor, Tchaptchet - Diarra, Bambock, Touray, Bénet, Gaspar - Ba, Phaëton