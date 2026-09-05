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Jagiellonia : le PAOK a fait une offre pour Sławomir Abramowicz

Par Santi Aouna
1 min.
Sławomir Abramowicz @Maxppp

Selon nos informations, le PAOK Salonique est passé à l’action pour Sławomir Abramowicz. Le club grec a formulé une offre pour s’attacher les services du jeune gardien polonais, actuellement sous contrat avec le Jagiellonia Białystok. Le portier de 22 ans, déjà suivi par plusieurs clubs européens, fait donc l’objet d’une nouvelle offensive sur le marché.

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Le mercato grec étant toujours ouvert, le PAOK dispose encore de temps pour tenter de boucler l’opération. Les discussions pourraient donc se poursuivre dans les prochains jours autour d’Abramowicz, dont la situation reste à surveiller alors que Jagiellonia avait fixé des exigences importantes pour son départ.

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