La sortie de Max Verstappen sur Lionel Messi
Lionel Messi continue de marquer l’histoire du football avec l’Inter Miami et l’Argentine. Samedi soir, face à Austin, l’attaquant argentin a inscrit le premier but du club dans son tout nouveau stade, le Nu Stadium, permettant à son équipe d’égaliser dès la 10e minute grâce à une reprise de la tête parfaitement placée. L’ancienne star du Barça vise également une seconde Coupe du Monde avec l’Argentine cet été.
Dans ce contexte, le talent de Messi a été récemment souligné par le pilote de Formule 1 Max Verstappen, dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. « On voit beaucoup de joueurs qui doivent courir et se mettre en position pour marquer, mais lui, il peut marquer de n’importe où et à tout moment. On croit pouvoir le défendre, mais on ne peut pas l’arrêter », a commenté Verstappen, mettant en avant l’exceptionnelle capacité de Messi à transformer chaque action en opportunité concrète.
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