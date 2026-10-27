Ligue 1
Monaco : mauvaise nouvelle pour Ansu Fati
@Maxppp
Mauvaise nouvelle pour Ansu Fati. Sorti dès la 15e minute du choc de Ligue 1 face au LOSC (1-1) et remplacé par Mathys Detourbet, l’attaquant espagnol de 23 ans (3 matchs de L1, 0 but) va rester éloigné des terrains durant plus d’un mois.
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Nice-Matin nous apprend en effet que l’ancien pensionnaire du FC Barcelone est victime d’une lésion aux ischio-jambiers. Résultat, il sera absent six semaines. De quoi lui faire manquer, au minimum, les rencontres face au Paris FC, Nordsjaelland, Le Mans, Auxerre, Hearts, l’Olympique lyonnais et Angers.
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