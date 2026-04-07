Man United : Harry Maguire prolongé jusqu’en 2027

Arrivé à Manchester United en 2019, Harry Maguire a bien prolongé son contrat. Le club mancunien l’a annoncé ce mardi matin. « Harry Maguire a signé un nouveau contrat qui prolonge son séjour à Manchester United jusqu’en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Le défenseur central a disputé 266 matchs et a remporté la Carabao Cup et l’Emirates FA Cup depuis son arrivée au club en 2019 », est-il écrit dans le communiqué officiel du club.

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L’aventure continue donc pour l’ancien roc de Leicester qui n’a pas caché sa joie. « Je suis ravi de prolonger mon aventure dans ce club incroyable pour au moins huit saisons et de continuer à jouer devant nos supporters si fidèles afin de créer ensemble encore plus de moments extraordinaires. On sent l’ambition et le potentiel de cette équipe prometteuse. La détermination de tout le club à remporter des trophées majeurs est évidente pour tous et je suis convaincu que nos meilleurs moments ensemble sont encore à venir ». De quoi apporter de la continuité au projet de Jason Wilcox, qui a souligné « la mentalité et la résilience » de son joueur.