CdM 2022, Belgique : Eden Hazard hésite à prendre sa retraite internationale !

C'est peut-être la pire fin de carrière internationale pour Eden Hazard. Remplaçant au coup d'envoi de la troisième journée du groupe F entre la Belgique et la Croatie, le numéro 10 des Diables Rouges a fait son entrée pour débloquer cette rencontre mais n'a pas pu éviter le score vierge et de parité entre les deux formations, synonyme d'élimination pour nos voisins belges, combiné à la victoire du Maroc face au Canada dans le même temps. Une sortie prématurée qui a d'abord entraîné le départ du sélectionneur espagnol Roberto Martinez, en poste depuis août 2016, et la question de l'avenir de la sélection.

Et selon les dernières indiscrétions de la RTBF, confirmées par La Dernière Heure, le capitaine des Diables Rouges aurait disputé sa dernière rencontre en sélection face à l'équipe au Damier jeudi après-midi. En effet, l'attaquant du Real Madrid aurait déjà annoncé à ses coéquipiers qu'il venait de jouer ses dernières minutes avec la Belgique. Protagoniste de la troisième place au Mondial russe en 2018, Eden Hazard mettrait un terme à son parcours international après 126 capes, pour 33 réalisations et 26 offrandes.