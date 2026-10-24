Barça : Hansi Flick savoure le recrutement de Rodri, qui a échappé au Real Madrid

Alors que le FC Barcelone s’apprête à retrouver le Real Madrid pour un Clásico très attendu, Hansi Flick a été interrogé sur l’arrivée de Rodri, qui avait également été tout proche de rejoindre les Merengues cet été. Ce dernier vivra forcément une rencontre particulière après avoir été longtemps convoité par les Madrilènes. Mais pour Hansi Flick, pas question de penser à ça. « Nous devons nous concentrer sur notre équipe, sur l’impact qu’il a eu au Barça. Quand on a l’opportunité de recruter un joueur comme lui, tout le monde au club était d’accord pour dire qu’il nous apporterait beaucoup », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Sans vouloir s’attarder sur l’intérêt du Real Madrid, Flick a surtout insisté sur l’apport de l’ancien joueur de Manchester City dans son entrejeu. « C’est un atout, nous avons constaté son impact et je suis ravi qu’il soit parmi nous. Avec Pedri, ils apportent beaucoup de qualité au milieu de terrain », a-t-il ajouté. Un duo particulièrement séduisant sur le papier, qui pourrait jouer un rôle majeur dans les ambitions barcelonaises cette saison.