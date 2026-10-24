Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Barça : Hansi Flick savoure le recrutement de Rodri, qui a échappé au Real Madrid

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Crédit photo : FC Barcelone
Regarder en direct sur DAZN
Barcelone Real Madrid Voir sur DAZN

Alors que le FC Barcelone s’apprête à retrouver le Real Madrid pour un Clásico très attendu, Hansi Flick a été interrogé sur l’arrivée de Rodri, qui avait également été tout proche de rejoindre les Merengues cet été. Ce dernier vivra forcément une rencontre particulière après avoir été longtemps convoité par les Madrilènes. Mais pour Hansi Flick, pas question de penser à ça. « Nous devons nous concentrer sur notre équipe, sur l’impact qu’il a eu au Barça. Quand on a l’opportunité de recruter un joueur comme lui, tout le monde au club était d’accord pour dire qu’il nous apporterait beaucoup », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Sans vouloir s’attarder sur l’intérêt du Real Madrid, Flick a surtout insisté sur l’apport de l’ancien joueur de Manchester City dans son entrejeu. « C’est un atout, nous avons constaté son impact et je suis ravi qu’il soit parmi nous. Avec Pedri, ils apportent beaucoup de qualité au milieu de terrain », a-t-il ajouté. Un duo particulièrement séduisant sur le papier, qui pourrait jouer un rôle majeur dans les ambitions barcelonaises cette saison.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier