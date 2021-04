Super League : Chelsea s'excuse auprès de ses supporters

La suite après cette publicité

La Super League n'est pas passée auprès de la plupart des fans, surtout ceux dont les clubs sont à l'origine de ce projet. C'est notamment le cas en Angleterre et à Chelsea particulièrement où de nombreux supporters sont venus manifester devant Stamford Bridge. La direction des Blues ne s'attendait pas à une telle réaction et a finalement fait machine arrière. Le club a renoncé à ce projet dès mardi soir et vient d'adresser une lettre à ses fans dans laquelle il s'excuse et se justifie d'avoir voulu participer à ce projet de compétition privée. Les Blues ne voulaient pas manquer cette opportunité qu'ils voyaient comme quelque chose d'unique pour les sauver de la crise.

«Notre ambition a toujours été de faire de Chelsea le plus grand club du monde. (...) Lorsqu’il est devenu clair qu’une nouvelle ligue pourrait voir le jour, nous ne voulions pas manquer l’opportunité de jouer dans une compétition si relevée, ni prendre le risque d’être dépassé d’un point de vue compétitif par nos rivaux anglais et européens. Nous reconnaissons que nous aurions dû aborder ces questions avant de rejoindre le groupe. Le propriétaire et le conseil d’administration comprennent que la participation du club à une telle proposition était une décision que nous n’aurions pas dû prendre. C’est une décision que nous regrettons profondément. (...) Le club essaie toujours d’être ouvert et transparent avec ses supporters, et nous restons attachés à cela à l’avenir et prendrons des mesures pour rétablir la confiance des supporters que nous avons appréciés jusqu’à présent. Comme des préoccupations ont été soulevées à la suite de l’annonce, le club a pris du recul pour écouter et parler aux supporters. À la suite de ces conversations et en tenant compte des opinions extrêmement fortes contre la proposition, nous avons réévalué notre décision initiale et décidé que nous ne voulons pas faire partie de cette ligue.» Faute avouée à moitié pardonnée.