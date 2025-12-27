Le Barça pousse pour Hamza Abdelkarim

Le Barça insiste pour Hamza Abdelkarim. Le club catalan continue de travailler sur la venue du jeune attaquant égyptien, qui fêtera ses 18 ans le 1er janvier, avec l’idée d’un prêt assorti d’une option d’achat afin de renforcer le Barça Atlètic, durement touché par les blessures. Si les Blaugrana apparaissent en tête dans ce dossier, Al Ahly reste pour l’instant inflexible et freine un éventuel départ cet hiver, rapporte Mundo Deportivo.

Le club égyptien espère récupérer au moins cinq millions d’euros à terme, un montant que Barcelone refuse de payer pour un joueur encore en phase de formation. D’après la chaîne égyptienne ON Sports, l’offre barcelonaise aurait néanmoins été revue à la hausse, passant de 1,8 à 2 millions d’euros pour tenter de débloquer la situation. Le Barça aborde malgré tout ce dossier avec calme, soutenu par la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne, même si son excellent Mondial U17 a considérablement renforcé sa valeur sur le marché.