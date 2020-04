Roxana Maracineanu allume le football français

Roxana Maracineanu a parfois été critiquée par le monde du football concernant certaines interventions médiatiques jugées farfelues ou témoignant d'une méconnaissance des us et coutumes de ce sport. Mais la ministre des Sports sait aussi taper là où ça fait mal. Alors qu'elle a publié un communiqué sur les conditions de la reprise de l'entraînement en confirmant la position du Premier ministre, elle a aussi accordé une interview à RTL, où elle dézingue les différents acteurs du football français, des diffuseurs aux clubs en passant par les joueurs.

Elle a d'abord expliqué que pour elle, l'arrêt définitif de la saison était la meilleure solution. « C’est Monsieur Le Graët qui a la main. Il s’est prononcé sur l’arrêt de cette saison. Je pense qu’il serait raisonnable que la Ligue aille dans ce sens également », a-t-elle lancé. La LFP a réuni son bureau ce jeudi matin et devrait prochainement communiquer.

Maracineanu épingle tous les acteurs du foot français

Roxana Maracineanu n'a pas manqué ensuite d'allumer les comportements vus ces dernières semaines. « Il faut qu’à chaque échelon, chacun soit solidaire. On a connu des diffuseurs télé qui ont dit : ‘non, on ne donnera pas l’argent dû sur des matches déjà joués’, on a connu des dirigeants de clubs qui voyaient chacun leur propre intérêt devant leur porte et on a vu des joueurs qui n’avaient pas l’air de trop se préoccuper de leur entreprise, de tous les gens qui travaillent autour pour que le sport vive et survive. Il faut de l’empathie, qu’on regarde à côté de soi. On n’a pas pris cela par le bon bout dans le football professionnel. »

Une sortie médiatique qui risque de faire jaser à tous les niveaux. La cacophonie, qui existe depuis plusieurs semaines, est entretenue par des présidents de club obnubilés par un maintien ou une qualification européenne dans un contexte si particulier. Plus que jamais, il est temps de décider des modalités pour établir un classement et se projeter ainsi sur les conditions d'une reprise la plus sereine possible pour la saison 2020-2021.