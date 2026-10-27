Les jeux PES et FC Online annoncent la suppression de Kylian Mbappé

Le jeu vidéo de football FC ONLINE a annoncé le retrait des contenus liés à Kylian Mbappé, dans le sillage de la polémique provoquée par ses propos sur la Chine. Dans un communiqué publié sur son compte WeChat officiel, le jeu indique avoir « immédiatement pris des mesures pour retirer les contenus relatifs au joueur de divers canaux externes », tout en condamnant fermement les déclarations ou comportements susceptibles de blesser les sentiments du peuple chinois. Une nouvelle conséquence de cette affaire, qui touche désormais aussi l’univers du jeu vidéo. Anciennement connu sous le nom de FIFA Online 4, EA SPORTS FC ONLINE est un jeu de football en ligne gratuit, développé par EA Spearhead et édité en Chine par Tencent. Il permet aux joueurs de constituer leurs équipes et de s’affronter en ligne avec des footballeurs réels. Le communiqué précise qu’une mise à jour sera déployée pour appliquer les changements, sans date annoncée pour le moment.

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Le jeu vidéo PES a également annoncé des mesures contre Kylian Mbappé après la polémique provoquée par ses propos sur la Chine. Dans un communiqué, les versions chinoises de PES, PES Online et PES Mobile ont annoncé l’arrêt de toute promotion du joueur, dans le jeu comme en dehors, ainsi que le retrait des personnages et des cartes qui lui sont associés. L’éditeur condamne fermement les déclarations susceptibles de blesser les sentiments du peuple chinois. « Le sport transcende les frontières nationales, mais le respect doit toujours être présent », indique le communiqué, qui annonce également que d’autres mesures pourraient suivre. Après les ruptures de contrats de plusieurs marques chinoises et les décisions touchant FC ONLINE, cette nouvelle sanction étend encore les répercussions de l’affaire dans l’univers du jeu vidéo.