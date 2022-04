Chelsea-Real : Thibaut Courtois redoute les sifflets de Stamford Bridge

Lors d’une interview pour le site officiel de l'UEFA, avant le déplacement à Chelsea mercredi soir en quart de final de Ligue des Champions (21h), le gardien de but madrilène Thibaut Courtois a expliqué qu’il n'espérait ne pas trop être sifflé par les supporters du club londonien. Le Belge a disputé 154 matches avec le maillot des Blues entre 2014 et 2018.

La suite après cette publicité

« J'espère qu'ils ne me hueront pas, mais on ne sait jamais. Je suis préparé à tout ce qui peut arriver et nous devrons voir comment cela se passe. J'espère que c'est un retour heureux à Stamford Bridge. Nous sommes maintenant des rivaux. Ils voudront gagner et c'est la même chose pour moi aussi et donc je ne m'attends pas à des applaudissements de la part des fans », a déclaré le Diable Rouge de 29 ans.

Pour Chelsea-Real, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur un doublé de Karim Benzema pour tenter de remporter 1 650 € (cote à 8,25). (cotes soumises à variation)