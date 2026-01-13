Menu Rechercher
Gambardella

Coupe Gambardella : le tirage complet des 16es de finale

Par Aurélien Macedo
Ballons de foot

Alors que ce mardi soir, on va connaître le programme des huitièmes de finale de la Coupe de France, sa petite soeur, la Coupe Gambardella nous a livré le programme de ses seizièmes de finale. Cette compétition qui concerne les réserves et les équipes U19 a vu plusieurs surprises au tour précédent comme l’élimination de l’Olympique de Marseille.

Coupe de France Crédit Agricole
Retrouvez toutes les 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞𝐬 des 𝟏𝟔𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚-𝐂𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 après le tirage au sort qui s'est tenu ce midi 🏆

RDV le dimanche 1er février 🗓️

Pour les seizièmes de finale, le Paris Saint-Germain défiera Le Mans quand on aura droit à un duel 100% breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. L’Olympique Lyonnais défiera de son côte Hyères. Enfin on aura le droit à un derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice.

Les seizièmes de finale

  • Le Havre - USSA Vertou
  • Le Mans FC - Paris Saint-Germain
  • Paris FC - Valenciennes
  • SA Mérignacais - USL Dunkerque
  • FC Flérien ou Amiens SC - FC Nantes
  • Es Saint-Cyr/sur/Loire - EA Guingamp
  • Versailles 78 - SM Caen
  • Stade Rennais - Stade Brestois 29
  • Pau FC - Stade de Reims
  • Bourgoin Jallieu - Toulouse FC
  • Melun FC ou Montfermeil - RC Strasbourg
  • US Chantilly ou CA Pontarlier - Montpellier
  • Hyères - Olympique Lyonnais
  • AS Monaco - OGC Nice
  • AJ Auxerre - ES Troyes AC
  • Olympique Rovenain - Dijon FCO
