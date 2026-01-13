Coupe Gambardella : le tirage complet des 16es de finale

Alors que ce mardi soir, on va connaître le programme des huitièmes de finale de la Coupe de France, sa petite soeur, la Coupe Gambardella nous a livré le programme de ses seizièmes de finale. Cette compétition qui concerne les réserves et les équipes U19 a vu plusieurs surprises au tour précédent comme l’élimination de l’Olympique de Marseille.

Pour les seizièmes de finale, le Paris Saint-Germain défiera Le Mans quand on aura droit à un duel 100% breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. L’Olympique Lyonnais défiera de son côte Hyères. Enfin on aura le droit à un derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice.

Les seizièmes de finale